Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «займутся Кубой» сразу после Ирана.
Выступая перед сторонниками в штате Флорида, он заявил, что его администрация вложила в ВС США «крупнейшую в истории сумму в $1 трлн»., передает ТАСС.
«У нас лучшая военная техника в мире. Вы видели это во время событий в Венесуэле <…>. Исламская Республика Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку», — сказал он.
Президент США допустил, что направит корабли к побережью Кубы.
«Они поднимут руки, а потом мы пошлем [госсекретаря США] Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца. <…> Нам даже не нужно останавливаться. Можно просто отправить его туда, и он сам разберется», — добавил Трамп.