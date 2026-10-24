Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «займутся Кубой» сразу после Ирана.

Выступая перед сторонниками в штате Флорида, он заявил, что его администрация вложила в ВС США «крупнейшую в истории сумму в $1 трлн»., передает ТАСС.

«У нас лучшая военная техника в мире. Вы видели это во время событий в Венесуэле <…>. Исламская Республика Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку», — сказал он.

Президент США допустил, что направит корабли к побережью Кубы.