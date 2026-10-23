В Ясамальском районе Баку пресечены незаконные строительные работы на пешеходном тротуаре по улице Балабабы Меджидова.
Как сообщили в Исполнительной власти Баку, ранее в социальных сетях распространилась информация о самовольном возведении пристройки с использованием металлических конструкций, препятствовавших передвижению пешеходов.
После появления этих сообщений городские власти оперативно вмешались и пресекли незаконные работы.
В результате на указанном участке восстановлены условия для безопасного передвижения пешеходов.
В Исполнительной власти подчеркнули, что территория останется под контролем, а для предотвращения подобных нарушений будут проводиться регулярные проверки.