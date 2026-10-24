Азербайджан продолжит поддерживать международное сотрудничество, укрепление мира и безопасности, а также продвижение устойчивого развития. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Дня ООН.

«В День ООН Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что страна продолжит содействовать укреплению международного сотрудничества и продвижению диалога.