Во французском городе Трапп, расположенном к западу от Парижа, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как возможный теракт.

По данным прокуратуры, мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. Предполагаемого нападавшего задержали. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «варварским актом» и заявил, что мотивы стрельбы должны быть установлены, а виновные — сурово наказаны.

Обстоятельства происшествия расследуются. Личность задержанного и возможные причины нападения официально не раскрываются.