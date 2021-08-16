Генпрокуратура: Обнаружены следы воспламеняющейся жидкости на месте пожара в Баку



Возбуждено уголовное дело по факту поджога зеленых насаждений в Баку.

Ведется следствие по факту пожара, произошедшего 11 августа в поселке Ахмедли в Хатаинском районе Баку, по улице Вунг Тау, 11, сообщили «Спутник» в Генпрокуратуре.

Согласно материалам, поступившим в Прокуратуру Хатаинского района из Регионального управления министерства экологии и природных ресурсов номер 11, во время пожара огнем было уничтожено 47 деревьев. Тем самым окружающей среде нанесенный ущерб на 37800 манатов.

Следствию удалось установить источник пожара — в четырех местах на территории были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости. Данный факт классифицирован по статьям 260.3 (уничтожение или повреждение лесов и других зеленых насаждений с причинением вреда в крупном размере) и 314.1 (халатность) УК АР.