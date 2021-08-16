Глава азербайджанской диаспоры в России умер от COVID-19



Председатель азербайджанской диаспоры в Воронежской области России Эльдар Садыгов умер от коронавируса.

Председатель Каспийской общественной организации в Воронеже Эльдар Алииса оглу Садыгов умер 16 августа на 61-м году жизни от коронавируса (COVID-19), передает АПА.

Его тело отправлено в Азербайджан.

Отметим, Э.Садыгов долгое время возглавлял азербайджанскую диаспору в Воронеже. Наш соотечественник играл важную роль в общественной жизни Воронежской области, был членом национальной региональной палаты области.