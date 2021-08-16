Глава азербайджанской диаспоры в России умер от COVID-19

16 августа, 19:53


Председатель азербайджанской диаспоры в Воронежской области России Эльдар Садыгов умер от коронавируса.

Председатель Каспийской общественной организации в Воронеже Эльдар Алииса оглу Садыгов умер 16 августа на 61-м году жизни от коронавируса (COVID-19), передает АПА.

Его тело отправлено в Азербайджан.

Отметим, Э.Садыгов долгое время возглавлял азербайджанскую диаспору в Воронеже. Наш соотечественник играл важную роль в общественной жизни Воронежской области, был членом национальной региональной палаты области.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.