Сколько денег присвоил экс-посол Эльдар Гасанов?

16 августа, 15:49

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по уголовному делу бывшего посла Эльдара Гасанова.

Согласно информации, в ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что бывший посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона.

Следствие установило, что Гасанов, будучи в должности посла в 2010-2020 годах, по предварительному сговору с другими лицами присвоил и растратил 17 931 316 манатов (16 893 868 евро) под предлогом покупки административных зданий для посольств и проведения ремонтно-строительных работ. 11 804 661 манат их этих денег он легализовал, умышленно внеся ложную информацию в документацию. Кроме того, 192 387 манатов были растрачены не по назначению.

В рамках следствия Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Против Э.Гасанова были выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) Уголовного кодекса АР.

16 августа обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и отправлен для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело других участников преступлений, по которым обвиняется Э.Гасанов, выделено в отдельное исполнение, следствие по нему продолжается.

В последнее время в некоторых соцсетях и СМИ распространяется недостоверная информация в связи с состоянием здоровья Э.Гасанова. В этой связи отмечается, что он прошел обследование и курс лечения в военном госпитале Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, обследование не выявило у него никаких заболеваний, препятствующих уголовному преследованию.

﻿

Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.