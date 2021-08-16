В Баку ожидается 35 градусов тепла, в районах — грозы

16 августа, 14:04

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, но днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-25°, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 34-38° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 23-28° тепла.

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Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.