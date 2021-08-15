Ушел из жизни Герд Мюллер

Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ и бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Баварии», которую цитирует RT.

Он также в 1972 году вместе со сборной ФРГ становился чемпионом Европы, а в составе «Баварии» форвард трижды выигрывал Кубок Европейских чемпионов, по четыре раза — чемпионат и Кубок Германии, а также один раз — Кубок обладателей Кубков.

Мюллер является лучшим бомбардиром в истории немецкой Бундеслиги. На его счету 365 голов в чемпионате.