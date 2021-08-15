Прогноз погоды на завтра

15 августа, 12:18


Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов,  завтра будет дуть северо-восточный ветер, температура воздуха ночью составит 24-27° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем 35-37 ° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 30-35% днем.

На пляжах Абшерона будут дуть северо-восточный ветер .

Северные пляжи: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28°.

На южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) 28-29°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.

﻿

Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.