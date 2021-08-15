Скончался находившийся в коме участник Отечественной войны

15 августа, 11:21


Скончался участник 44-дневной Отечественной войны, прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы, находившийся 8 месяцев в коматозном состоянии.

Он будет похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района, передает АПА.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.