Скончался находившийся в коме участник Отечественной войны

Скончался участник 44-дневной Отечественной войны, прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы, находившийся 8 месяцев в коматозном состоянии.
Он будет похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района, передает АПА.
Скончался участник 44-дневной Отечественной войны, прапорщик Ахмедов Мирза Балагардаш оглы, находившийся 8 месяцев в коматозном состоянии.
Он будет похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района, передает АПА.
Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.
Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.
«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.