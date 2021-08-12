ЧМ-2022: Матчи сборной Азербайджана пройдут без зрителей

12 августа, 10:47

Матчи сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 пройдут в сентябре без зрителей.

Решение об этом приняли УЕФА и ФИФА.

Указанные структуры сочли целесообразным проведение отборочных матчей в Европе в следующем месяце при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса. Что касается встреч в октябре и ноябре, то вопрос будет еще обсуждаться.

Отметим, наша сборная заняла место в группе А отборочного этапа ЧМ-2022, и 1 сентября встретится со сборной Люксембурга, 4-го — с Ирландией, а 7-го — с Португалией.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.