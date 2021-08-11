В России размечтались о возвращении Кабаевой в гимнастику

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что ее заветная мечта – возвращение олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в гимнастику.

По ее словам, статус не важен. «Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку», — приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.

Кабаева золотой призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, бронзовый призер Игр-2000 в Сиднее, а также двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003) и пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998-2000, 2002, 2004).