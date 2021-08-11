В России размечтались о возвращении Кабаевой в гимнастику

11 августа, 22:44

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что ее заветная мечта – возвращение олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в гимнастику.

По ее словам, статус не важен. «Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку», — приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.

Кабаева золотой призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, бронзовый призер Игр-2000 в Сиднее, а также двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003) и пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998-2000, 2002, 2004).

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.