Одного из актеров фильма «В бой идут одни старики» обвиняют в домогательстве

Украинского актера и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Владимира Талашко отстранили от работы в ВУЗе после обвинений в сексуальных домогательствах к студенткам. Об этом заявила и.о. ректора университета Галина Миленькая, сообщает Громадское радио.

Теперь курс, который набрал Талашко на новый учебный год, будет передан другому мастеру, а сам педагог не выйдет на работу с 1 сентября.

«Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook», — сказала Миленькая.

Напомним, что в Киеве преподавателя вуза подозревают в домогательствах к студенткам. Минкульт призвал руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Позже Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах к студенткам. «Ничего подобного не было», утверждает Владимир Талашко. В университете заявили, что еще никто официально не жаловался на преподавателя.