Одного из актеров фильма «В бой идут одни старики» обвиняют в домогательстве

11 августа, 18:46

Украинского актера и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Владимира Талашко отстранили от работы в ВУЗе после обвинений в сексуальных домогательствах к студенткам. Об этом заявила и.о. ректора университета Галина Миленькая, сообщает Громадское радио.

Теперь курс, который набрал Талашко на новый учебный год, будет передан другому мастеру, а сам педагог не выйдет на работу с 1 сентября.

«Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook», — сказала Миленькая.

Напомним, что в Киеве преподавателя вуза подозревают в домогательствах к студенткам. Минкульт призвал руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Позже Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах к студенткам. «Ничего подобного не было», утверждает Владимир Талашко. В университете заявили, что еще никто официально не жаловался на преподавателя.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.