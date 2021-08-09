Японский премьер доволен Олимпиадой в Токио

9 августа, 23:42

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал завершившиеся 8 августа летние Олимпийские игры в Токио восхитительными.

«Благодаря выступлениям спортсменов прошедшие соревнования стали восхитительными. Я хочу поаплодировать всем атлетам: тем, кто добился успехов, и тем, кто не смог сделать последний шаг к своей цели, — сказал Суга, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ. — Некоторые зарубежные наблюдатели называли принятые нами меры против распространения коронавируса на Олимпиаде слишком строгими. Однако другие высоко оценили наши усилия, подчеркнув, что соревнования были успешно организованы именно потому, что они проходили в Японии. От всего сердца благодарю за это персонал Игр, медработников и волонтеров».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.