Новые санкции США: под ударом НОК Беларуси и близкие к Лукашенко предприниматели

9 августа, 22:50

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Беларуси. Они вводятся в годовщину президентских выборов, после которых в Беларуси начались массовые акции протеста. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на сайт Белого дома.

В сообщении говорится, что это «крупнейший на сегодняшний день раунд санкций» против белорусских физических и юридических лиц.

Под них попал «Беларуськалий», который является «одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений и источником незаконного обогащения режима».

Санкции также вводятся против Национального Олимпийского комитета Беларуси, который «обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов» и которому МОК вынес выговор «за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

Кроме того, ограничения вводятся против «известных бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, а также организаций, работающих в сфере табачных изделий, строительстве, энергетике и транспорте.

Полный список попавших под санкции физических и юридических лиц опубликован на сайте Минфина США. В нем указан в том числе Следственный комитет Беларуси.

Ранее 9 августа санкции против Беларуси ввела Великобритания. Они затронули калийную, нефтяную и табачную промышленность. Кроме того, Великобритания запретила продавать Беларуси товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи. Под ограничения попал также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, которого британские власти назвали «одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко.

﻿

Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.