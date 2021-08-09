Новые санкции США: под ударом НОК Беларуси и близкие к Лукашенко предприниматели

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Беларуси. Они вводятся в годовщину президентских выборов, после которых в Беларуси начались массовые акции протеста. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на сайт Белого дома.

В сообщении говорится, что это «крупнейший на сегодняшний день раунд санкций» против белорусских физических и юридических лиц.

Под них попал «Беларуськалий», который является «одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений и источником незаконного обогащения режима».

Санкции также вводятся против Национального Олимпийского комитета Беларуси, который «обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов» и которому МОК вынес выговор «за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

Кроме того, ограничения вводятся против «известных бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, а также организаций, работающих в сфере табачных изделий, строительстве, энергетике и транспорте.

Полный список попавших под санкции физических и юридических лиц опубликован на сайте Минфина США. В нем указан в том числе Следственный комитет Беларуси.

Ранее 9 августа санкции против Беларуси ввела Великобритания. Они затронули калийную, нефтяную и табачную промышленность. Кроме того, Великобритания запретила продавать Беларуси товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи. Под ограничения попал также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, которого британские власти назвали «одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко.