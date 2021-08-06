Токио-2020: Гаджи Алиев вышел в финал

Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в России в сентябре. Об этом в четверг сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ.

Напомним: представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября. Организации просили российские власти пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Однако впоследствии Москва решила ограничить допустимое число наблюдателей от этих институтов до 60 человек из-за … «санитарно-эпидемиологической ситуации». В ОБСЕ, в свою очередь, подчеркнули, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.

Таким образом, представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в Госдуму.

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений даёт тактика российских властей. Для некоторых позиция Москвы в этом вопросе может показаться, мягко говоря, странной. Но это только на первый взгляд. Да, эпидемиологическая ситуация в России далека от нормальной, количество заболевших коронавирусом растет, темпы вакцинации продолжают оставаться очень низкими, а меры властей по борьбе с пандемией зачастую подвергаются критике, но при всем этом есть интересный парадокс: в стране по-прежнему проходят концерты, серьезных «ковидных» ограничений на массовые мероприятия не введены.

Так действительно ли российских властей столь озаботило здоровье наблюдателей, которые, между прочим, наиболее критично настроены по отношению к процедуре выборов в этой стране?

Здесь, пожалуй, стоило бы провести небольшой экскурс в недалекое прошлое. Дело в том, что год назад в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Еще до дня голосования всем было известно, что результаты выборов будут фальсифицированы. Впрочем, масштаб этих протестов оказался абсолютно неожиданным – тяжелое экономическое положение, последствия пандемии, действующие против страны санкции вынудили белорусов выйти на улицы. В результате акции были жестко подавлены, а Лукашенко, отставку которого прогнозировали эксперты, удалось остаться во власти при демонстративной поддержке Кремля.

И теперь с аналогичной угрозой столкнулись российские власти. Российский истеблишмент понимает, что недовольство масс растет изо дня в день и это, в конечном счете, приближает перспективу протестов. Началась агония российской системы? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но в любом случае очевидно, что власть всячески пытаясь избежать белорусского сценария, целенаправленно исключая наблюдателей ОБСЕ из выборов в Госдуму и придумывая смехотворную «отмазку».

О том, как обстоят дела в российской экономике, об ухудшающемся социальном положении населения этой страны не говорит, пожалуй, только ленивый. Неэффективные меры властей против COVID, действующие санкции против ведущих компаний нанесли серьезный удар по и так ослабленной экономике.

А в опубликованном в середине июля докладе UNICEF, посвященному продовольственной безопасности, указывалось, что сегодня в России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут более 9 млн россиян. В UNICEF констатировали, что в 2018–2020 годах 400 тыс. российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости», то есть они были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов, еще 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной» уязвимости — им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты низкокачественной диетой.

Но вот что примечательно: на фоне столь плачевной ситуации, казалось бы, властям страны следовало бы заняться решением первостепенных задач и проблем, с которыми столкнулось ее же население, отражать непростые вызовы пандемии.

Но путинская Россия в своем амплуа – серьезный социально-экономический, демографический кризис не повлиял на ее военные амбиции, наоборот, «аппетиты» повышаются. Что вдобавок ко всему также усугубляют ее столь тяжелое положение.

Россия продолжает дестабилизировать обстановку и усиливаться в разных горячих точках мира, пытаясь продемонстрировать свою силу. В Карабахе, к примеру, оказывает гуманитарную и медицинскую помощь армянскому населению, реализует инфраструктурные проекты. Более того, накануне стало известно, что она разместила своих пограничников на армяно-азербайджанской границе. Все это, конечно же, подразумевает дополнительные колоссальные деньги и ресурсы, которые любая здравомыслящая власть направила бы на нужны собственного населения, тем самым повышая повышения качества его жизни.

Хотя чего тут недоумевать – искать логику в действиях российских властей не стоит. И вновь умом Россию не понять…

М. Салимов