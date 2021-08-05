Месси ушел из «Барселоны»

6 августа, 00:18

Испанский футбольный клуб «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении «Барселоны» сказано, что клуб и Месси собирались 5 августа подписать новый контракт, но не смогли официально оформить договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги».

«Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью», — приводит «Спорт сегодня» заявление «Барселоны».

34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года, играл за основной состав команды с 2003 года. Вместе с «Барселоной» Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, по семь раз — Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов.

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

Летом 2020 года Месси пытался уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации.

Руководство «Барселоны» посчитало, что он поздно уведомил клуб об этом и потребовало компенсацию в размере 700 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. После этого Месси согласился остаться еще на один сезон.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».