Месси ушел из «Барселоны»

Испанский футбольный клуб «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении «Барселоны» сказано, что клуб и Месси собирались 5 августа подписать новый контракт, но не смогли официально оформить договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги».

«Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью», — приводит «Спорт сегодня» заявление «Барселоны».

34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года, играл за основной состав команды с 2003 года. Вместе с «Барселоной» Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, по семь раз — Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов.

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

Летом 2020 года Месси пытался уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации.

Руководство «Барселоны» посчитало, что он поздно уведомил клуб об этом и потребовало компенсацию в размере 700 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. После этого Месси согласился остаться еще на один сезон.