Мамедъяров проиграл Ароняну

5 августа, 00:16

Сегодня состоялись ответные четвертьфинальные встречи восьмого турнира Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

Шахрияр пробился в плей-офф турнира «Chessable Masters», показав седьмой результат на предварительном этапе. В поединке на выбывание он встречался с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче накануне Шахрияр уступил сопернику, а в ответном четвертьфинале также проиграл, завершив турнир, передает «Азериспорт».

Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».