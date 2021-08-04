Мамедъяров проиграл Ароняну

Сегодня состоялись ответные четвертьфинальные встречи восьмого турнира Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.
Шахрияр пробился в плей-офф турнира «Chessable Masters», показав седьмой результат на предварительном этапе. В поединке на выбывание он встречался с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче накануне Шахрияр уступил сопернику, а в ответном четвертьфинале также проиграл, завершив турнир, передает «Азериспорт».
Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.