Ван Гал будет тренировать сборную Нидерландов

4 августа, 23:40

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о назначении Луи ван Гала на пост главного тренера национальной сборной.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2022 года, отмечает RT.

Отмечается, что в тренерский штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Ван Гал в прошлом дважды работал со сборной Нидерландов — с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год.

Предыдущим наставником сборной был Франк де Бур, возглавивший команду осенью 2020 года после ухода Рональда Кумана в «Барселону» и ушедший в отставку после Евро-2020. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав восемь побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».