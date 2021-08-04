Насибов: Хотел большего, ведь чемпион один, а призеров много

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов высказался о поражение в финале Олимпийских игр в Токио. Парвиз принес Украине вторую серебряную медаль..

По словам спортсмена, он не сумел показать все свои сильные стороны и допустил ряд ошибок, которые повлияли на итог поединка.

«Наверное, не так настроился. Я знал его сильные стороны, пропустил, то, что знал. Не знаю, тактически, наверное. Или ответственность на меня легла. Не знаю, нечего сказать. Это борьба, бывает все».

Украинец признался, что разочарован завоеванием серебра.

«Как прошла ночь перед финалом? Конечно, тяжело. Я хотел большего. То, что вчера вышел в финал – это радость, но чемпион один, а призеров много. Я хотел стать чемпионом. У меня не получилась. Я чуть-чуть подвел себя и своих близких, они верили в меня. Будем работать, есть над чем. Этот соперник мне показал, что есть спортсмены более масштабного уровня, чем я. Буду работать и вернусь сильнее. Пока что мне нечего сказать».

Насибов рассказал о том, что имеет желание выступить на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

«Я не знаю, что будет сегодня вечером или завтра, не могу этого сказать. Исходя от моего желания — я буду бороться. Я люблю этот вид спорта, я отдаю себя полностью. Сейчас хочу увидеть свою семью и отдохнуть. Разгрузится полностью. Слава богу, что домой еду не с пустыми руками», — отметил Насибов в интервью UA:Перший.