Операторство Южно-Кавказским трубопроводом перешло от BP к SOCAR

Завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited.

Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании (SOCAR), передает «Репорт».

Этот трубопровод является одним из четырех сегментов «Южного газового коридора», предназначенного для экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу через территорию Грузии.

Передача технического операторства предусматривалась в обновленном варианте соглашения между владельцами ЮКТ, подписанного в декабре 2013 года. Соглашение предоставляет SOCAR право взять на себя техническое операторство газопроводом через год после завершения проекта расширения ЮКТ. Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. В марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором ЮКТ в согласованный переходный период. Процесс перехода, начавшийся в марте прошлого года, успешно завершился в июле 2021 года. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, BP и SOCAR тесно сотрудничали для эффективной реализации всех аспектов процесса перехода.

Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого на месторождении «Шахдениз», в Грузию и Турцию. Трубопровод берет свое начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. Расширение Южно-Кавказского трубопровода связано с полномасштабной разработкой месторождения «Шахдениз» и открытием «Южного газового коридора». Проект стартовал в 2013 году и после ввода в эксплуатацию в июне 2018 года начал транспортировать газ в Турцию, а в декабре 2020 года — в Европу.

Основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), «SGC Midstream» (6,7%), «Petronas» (15,5%), «LUKoil» (10%), NICO (10%).