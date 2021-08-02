Операторство Южно-Кавказским трубопроводом перешло от BP к SOCAR

2 августа, 11:39

Завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited.

Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании (SOCAR), передает «Репорт».

Этот трубопровод является одним из четырех сегментов «Южного газового коридора», предназначенного для экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу через территорию Грузии.

Передача технического операторства предусматривалась в обновленном варианте соглашения между владельцами ЮКТ, подписанного в декабре 2013 года. Соглашение предоставляет SOCAR право взять на себя техническое операторство газопроводом через год после завершения проекта расширения ЮКТ. Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. В марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором ЮКТ в согласованный переходный период. Процесс перехода, начавшийся в марте прошлого года, успешно завершился в июле 2021 года. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, BP и SOCAR тесно сотрудничали для эффективной реализации всех аспектов процесса перехода.

Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого на месторождении «Шахдениз», в Грузию и Турцию. Трубопровод берет свое начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. Расширение Южно-Кавказского трубопровода связано с полномасштабной разработкой месторождения «Шахдениз» и открытием «Южного газового коридора». Проект стартовал в 2013 году и после ввода в эксплуатацию в июне 2018 года начал транспортировать газ в Турцию, а в декабре 2020 года — в Европу.

Основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), «SGC Midstream» (6,7%), «Petronas» (15,5%), «LUKoil» (10%), NICO (10%).

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.