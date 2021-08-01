Азербайджан и Турция существенно нарастили товарооборот

В июне 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 68,503 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 231,617 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении министерства торговли Турции.

«В июне турецкий экспорт в Азербайджан составил 186,543 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 45,074 миллиона долларов», — сказали в ведомстве (цитата по Trend).

В январе — июне товарооборот между двумя странами вырос на 360,926 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,327 миллиарда долларов.

«В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,018 миллиарда долларов, импорт – 309 миллионов долларов», — сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт — 366 миллионов долларов.