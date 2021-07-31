Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Как передает ТАСС, заезды проходят на автодроме «Хунгароринг».

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 15,419 секунды. Второй результат показал финн Валттери Боттас (+0,315), также представляющий «Мерседес». Третьим стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен (+0,421).

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 (бакинское время).