Экс-наставник сборной России не захотел тренировать иракских футболистов

Иракская федерация футбола предлагала бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — отметил один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что российский специалист отказался от переговоров, поскольку был не готов снова возглавить команду из-за недостатка сил и эмоций.