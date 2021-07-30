Денежная база Азербайджана достигла нового исторического максимума

30 июля, 14:37
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С начала 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 5,6%, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Таким образом, по подсчетам,  основанным на данных Центрального банка, объем денежной базы в стране на 30 июля составил 15,956 млрд. манатов, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.

Эльман Рустамов добавил, что динамика предложения денег в оставшийся период года будет зависеть от изменений в казначейском счете и динамики расходов госбюджета., пишет АПА

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Проект: К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек

30 июля, 16:26
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«К 2040 году численность населения Шуши планируется довести до 25 тысяч человек».

Об этом говорится в презентации проектов территориального планирования города, сообщает Report.

Отмечается, что в Шуше планируется создание 750 000 квадратных метров жилищного фонда. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 250 человек, общеобразовательные и средние учебные заведения — на 4 500 человек, поликлиника — на 750 человек, больница — на 86 человек.