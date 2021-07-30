Денежная база Азербайджана достигла нового исторического максимума

С начала 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 5,6%, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Таким образом, по подсчетам, основанным на данных Центрального банка, объем денежной базы в стране на 30 июля составил 15,956 млрд. манатов, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.

Эльман Рустамов добавил, что динамика предложения денег в оставшийся период года будет зависеть от изменений в казначейском счете и динамики расходов госбюджета., пишет АПА