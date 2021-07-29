Buta Airways расширяет авиасообщение с Измиром

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways с 30 июля увеличит количество специальных рейсов из Баку в курортный город Турции Измир, говорится в сообщении авиакомпании Buta Airways.

Так, в рамках летнего расписания, к ежедневным рейсам по направлению Баку-Измир-Баку три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) будет добавлен еще один рейс. Тем самым, число рейсов в этом направлении будет доведено до 10 раз в неделю.

В связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места в самолете и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»). Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале-1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за три часа до регистрации, чтобы заблаговременно пройти все формальности, введенные в связи с пандемией.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке.

Пассажиры, которые прилетают в Азербайджан, также рекомендуется ознакомиться с правилами въезда в страну по ссылке.

Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает специальные рейсы в Измир.

Также отметим, что согласно утвержденному Протоколу о поездках с удостоверением личности, подписанного между правительствами Турции и Азербайджана, с 1 апреля 2021 года граждане двух стран могут совершать поездки напрямую, имея при себе лишь удостоверение личности нового образца.

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