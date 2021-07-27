Губернатор Оклахомы: Мы хотим поделиться с Азербайджаном опытом

«Баку — прекрасный город, и я прекрасно провел здесь время».

Об этом на брифинге заявил губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт.

По словам губернатора, он провел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рядом государственных и правительственных чиновников: «Я встретился с министрами иностранных дел, экономики и сельского хозяйства Азербайджана. Верю, что эти встречи создадут новые возможности для нашего сотрудничества. Глава Азербайджана также является прекрасным человеком. Мы обсуждали с ним энергетику, железные дороги и многие другие сферы. Во время встречи с президентом я подарил ему ковбойскую шляпу, и я надеюсь, что она очень понравилась президенту».

«В Оклахоме много нефте- и газопроводов. Мы хотим диверсифицировать наши источники энергии, увеличить долю возобновляемой энергетики. 40% энергии, которую мы используем в настоящее время, приходится на ветроэнергетика. В этом году в нашем штате немного похолодало, и часть штата осталась без света. Мы убедились, что эта сфера должна быть диверсифицирована. Азербайджан также предпринимает шаги в этом направлении, и мы это высоко ценим. Мы также обсудили это на встрече с главой государства. Президент сказал мне, что Азербайджан хочет стать экспортером электроэнергии. У нас также имеется опыт в этой области, и мы хотим им поделиться», — отметил губернатор.