Цена азербайджанской нефти превысила 74 доллара



Первый замминистра обороны Армении Аршак Карапетян сегодня утром вылетел в Москву, пишет издание 168․am.

По данным издания, в ходе визита Карапетян встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.

26 июля Минобороны России сообщило, что Карапетян и Шойгу провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы региональной безопасности, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, Карапетян был назначен первым замглавы оборонного ведомства Армении 20 июля решением и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.

До этого он был снят с должности замглавы ГШ. Фактически теперь он будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля.