В январе-июне этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 452,366 млн манатов.

Как говорится в сообщении Центробанка Азербайджана, это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 248,2 млн манатов. Это на 31,8% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов собранных на страховом рынке страховых взносов было выплачено 54,9 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 46,35 маната.

Minval.az