SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, обеспечила газоснабжение поселка Манглиси муниципалитета Тетрицкаройского муниципалитета в Квемо Картли.

Населенный пункт газифицирован в рамках государственной программы, отмечает «Репорт».

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, ознакомившаяся с работами в сфере газификации, сказала, что в Манглиси до сих пор не было природного газа: «Это был очень сложный и дорогой проект. Однако в результате проделанной работы около 1 600 семей были обеспечены газом».

В рамках масштабного проекта проложена газовая линия длиной 45 180 метров, 1 558 абонентов получили доступ к газу. Подключение курортного поселка к единой газораспределительной сети осуществила Грузинская газотранспортная компания.

В церемонии подачи природного газа в Манглиси приняли участие губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов, генеральный директор грузинской Газотранспортной компании Михеил Шаламберидзе и представители органов местного самоуправления.

Как сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, согласно плану газификации на 2019-2021 годы, 29 сел (7 870 абонентов) в регионе Квемо Картли, будут обеспечены природным газом.

Minval.az