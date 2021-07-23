В Токио стартовала официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

На церемонии, которая началась в 15:00 по бакинскому времени, азербайджанская сборная приняла участие в параде, сообщает Apasport.az.

Наш флаг несли дзюдоист Рустам Оруджев и таэквондистка Фарида Азизова. На параде наших знаменосцев сопровождала делегация из 24 человек во главе с заведующим отделом спорта Министерства молодежи и спорта — шеф-де-миссионом сборной Фаридом Мансуровым. Наша команда появилась на стадионе 5-й после Греции, олимпийской команды беженцев, Исландии и Ирландии.



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