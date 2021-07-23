Компания «Альянс Логистик», являющаяся экспедитором ЗАО «Азербайджанские железные дороги», купила 100 вагонов у российской компании «RM Rail» при финансировании Росэксимбанка и при поддержке Российского экспортного центра, заявил председатель правления Азербайджано-Российского делового совета Самед Гурбанов, выступая на мероприятии в Баку в рамках деловой миссии российских компаний в Азербайджан.

По его словам, азербайджанская компания уже осуществила предоплату.

«Росэксимбанк и Российский экспортный центр на высоком уровне оказали поддержку азербайджанской компании в поиске поставщиков и сопровождении операций», — отметил С.Гурбанов.

Minval.az