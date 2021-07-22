Решение ОПЕК+ продлить сделку и постепенно выходить из ограничений на добычу нефти было правильным, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

На вопрос о том, что глава «Лукойла» думает о последнем решении ОПЕК+, он ответил: «Мы его поддерживаем».

«Потребление нефти сегодня стабильно, оно растет как у нас в стране, так и в Европе и в мире. … Поэтому я считаю, что нужно плавно выходить. И то, что было принято такое решение сохранить сделку, ее необходимо сохранить на среднесрочный период времени и плавно вот так выходить, мониторя рынок», — добавил Алекперов, слова которого приводит издание «Финам».

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

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