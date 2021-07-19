

По меньшей мере девять человек пострадали в понедельник в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия) после того, как машина въехала в террасу бара. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, водитель транспортного средства был задержан. Им является 30-летний подданный Испании. Инцидент произошел примерно в 15:15 по местному времени. Правительство Андалусии распространило пресс-релиз, в котором подтверждает произошедшее и сообщает о пяти пострадавших.

По версии газеты El Español ​​​​​​​ водитель машины находился в ней вместе со своими родителями. Анализ на наличие в его крови алкоголя или наркотических веществ показал отрицательный результат. Полиция выясняет причины произошедшего. Как уточняет газета Malaga Hoy, правоохранительные органы пытаются установить, страдал ли водитель каким-либо психическим заболеванием.



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