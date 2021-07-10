9 июля около 18 часов на территории Лерикского района в горной реке, протекающей примерно в 20 метрах ниже центра отыха «Релакс», было обнаружено тело жителя села Тангиван Лянкяранского района Суджаева Анара Гусейн оглу 1980 года рождения, работавшего чайханщиком в указанном комплексе.
Как сообщает АПА, сотрудники районной прокуратуры осмотрели место происшествия, тело направлено на экспертизу.
По факту в прокуратуре Лерикского района проводится расследование.
Общественности будет предоставлена подробная информация.