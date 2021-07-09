В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

ДТП, по данным АПА, произошло на участке дороги Баку-Газах у села Мюсюслю Уджарского района.

В результате столкновения микроавтобуса марки Mercedes Vito и грузовика «КамАЗ» погибли 5 человек, 2 получили ранения.

В результате ДТП в Уджарскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами госпитализированы 3 человека – житель Загатальского района Эйваз Ибрагим оглу Ибрагимов 1985 года рождения, житель Хачмазского района Раджаб Рамин оглу Мустафаев и девушка по имени Хюрю. Э.Ибрагимов скончался в больнице от тяжелых травм. Хюрю переведена в Гейчайскую районную больницу.

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