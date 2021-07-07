Сегодня в 17:43 на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре во дворе Республиканской нейрохирургической больницы в Хатаинском районе города Баку.

Как говорится в сообщении министерства, сразу после поступления информации к тушению огня были привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В 17:52 пожар был потушен.

По предварительной информации, на территории больницы сгорели отходы на площади 10 кв.м. Здание больницы было защищено от огня.

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