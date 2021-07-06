

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

5 июля примерно в 23:45 пограничный наряд выявил нарушение 5 неизвестными лицами государственной границы Азербайджанской Республики со стороны Исламской Республики Иран на служебной территории пограничной заставы погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС недалеко от села Сарханлы Джалилабадского района. Было установлено, что нарушители границы вооружены и имеют при себе приборы ночного видения, сумку, в которой предположительно находятся наркотики.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Погранзастава была поднята по команде «в ружье». Несмотря на приказ пограничного наряда «Стой!» и предупредительный выстрел в воздух, нарушители границы не подчинились приказу, оказали вооруженное сопротивление.

В ходе преследования нарушителей пограничный наряд применил оружие в соответствии с требованиями закона «О государственной границе Азербайджанской Республики», при этом один из нарушителей границы – разыскивавшийся правоохранительными органами гражданин Азербайджана Гурбанов Мазахир Сахиль оглу (1992 г.р.) получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи он был отправлен в Джалилабадскую центральную районную больницу, но скончался по дороге. Другие нарушители границы, воспользовавшись темнотой, убежали на территорию Ирана.

При осмотре территории были обнаружены и изъяты незаконно пронесенные нарушителями границы на территорию Азербайджана в сумке 6895 гр веществ, похожих на наркотики и лекарственные препараты.

Иранская сторона была немедленно проинформирована о случившемся, на месте происшествия проведена встреча представителей пограничных служб Азербайджана и Ирана.

Сотрудники ГПС и Генеральной прокуратуры проводят оперативно-следственные мероприятия в связи с происшествием.



Minval.az