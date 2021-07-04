МЧС Азербайджана совместно с сотрудниками других госорганов проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В МЧС в течение воскресенья не поступала информация о том, что на территории страны имели место каких-либо чрезвычайные происшествия на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах. Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром», — подчеркнули в ведомстве.

Minval.az