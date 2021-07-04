4 июля в 20:52 в Бейлаганском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
4 июля в 20:52 в Бейлаганском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
Дата: 2021/07/05 0:05
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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