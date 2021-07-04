«Происшествие на Каспии имеет признаки грязевого вулкана».

Об этом сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Г.Етирмишли отметил, что никаких аварий не произошло: “Ни на платформах, ни в нефтяных скважинах, ни на кораблях пограничных войск в Каспийском море никаких аварий не произошло. Это признак грязевого вулкана. На Каспии много грязевых вулканов, произошло извержение одного из них. Оно сопровождалось с пламенем, которое быстрое погасло – в течение 20-30 секунд” (цитата по АПА).

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