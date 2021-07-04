Министерство экологии и природных ресурсов распространило заявление о взрыве в море.
В заявлении говорится:
«В настоящее время специалисты Министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва.
По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана».
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На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не происходило, работа продолжается в штатном режиме, сообщили Minval.az в Госнефтекомпании Азербайджана.
«Наше первоначальное подозрение насчет взрыва на море в направлении Алята — это извержение грязевого вулкана. Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность», — говорится в заявлении SOCAR.
Заместитель начальника управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов отметил, что взрыв произошел в 10-12 км от месторождения «Умид». Ни на одной из платформ SOCAR взрывов не было.
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В азербайджанском секторе Каспийского моря произошел взрыв.
Причины взрыва пока неизвестны.