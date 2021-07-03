В селе Хаджибабир Сабирабадского  52-летнего жителя села Аскерова Габиля Амиль оглу (1969 г.р.) ударило электрическим током дома в результате неосторожного обращения с электрическими проводами, пишет АПА.

Несмотря на усилия родных, мужчина умер.

Minval.az