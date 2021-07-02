В селе Гаджар Физулинского района (в направлении поселка Гырмызы базар Ходжавендского района) произошел пожар на заминированном противником открытом участке в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе.

Как говорится в сообщении МЧС, министерство немедленно приступило к принятию неотложных мер по тушению пожара с привлечением одного вертолета авиационного отряда МЧС.

Благодаря оперативно принятым мерам предотвращено расширение пожара и переход его в густую лесистую местность.

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