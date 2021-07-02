В Бинагадинском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции грузового автомобиля марки «МАЗ», сообщили в МЧС.
Отмечается, что близлежащие деревья защищены от огня.
В Бинагадинском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции грузового автомобиля марки «МАЗ», сообщили в МЧС.
Отмечается, что близлежащие деревья защищены от огня.
Дата: 2021/07/02 15:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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