Утром 30 июня 2021 года на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в частном жилом доме в поселке Севиндж Кяпазского района города Гянджа. Об этом сообщили в МЧС.

Отмечено, что сразу после получения информации подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС были привлечены к тушению пожара.

В результате пожара на площади 12 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного двухэтажного дома общей площадью 65 кв.м.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В ходе разведки места пожара было обнаружено обгоревшее тело ребенка хозяина дома, Махмудовой Нурай Роял гызы (2019 г.р.).

Ведется расследование.

Minval.az