В Баку произошел пожар.
Инцидент произошел вблизи Бакинского международного автовокзального комплекса, на территории бывшего футбольного клуба «Баку», сообщает Report.
Возгорание произошло на территории новостроек.
В Баку произошел пожар.
Инцидент произошел вблизи Бакинского международного автовокзального комплекса, на территории бывшего футбольного клуба «Баку», сообщает Report.
Возгорание произошло на территории новостроек.
Дата: 2021/06/30 10:06
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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