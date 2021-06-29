В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП.

Cегодня утром на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через поселок Ляки Агдашского района, столкнулись легковой автомобиль марки «Mercedes» и грузовик марки «MAN», в результате аварии 3 человека погибли, а один получил тяжелые травмы, передает АПА.

Как сообщили в Агдашской станции скорой медицинской помощи, установлены личности одного из погибших – Нифталиева Тофига Мухаммед оглу (1986 г.р.), а также раненного – Халлаева Шамиля Али оглу (1977 г.р.). Тела еще двух погибших на автомобиле скорой помощи «113» отправлены в морг города Евлах, их личности устанавливаются.

По факту проводится расследование.

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