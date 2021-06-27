

В центре Баку в гостинице «Four Seasons» произошла сегодня потасовка между депутатом Милли Меджлиса Рамином Гасановым и зампредседателя Коллегии адвокатов Мухтаром Мустафаевым. Об этом пишет сайт «Хаггын.аз».

По словам адвоката, во время исполнения судебного решения Насиминского района депутат напал на адвоката, оскорбляя его нецензурной бранью.

К тому же депутат и сопровождавшие его спортсмены грубо нарушили правила масочного режима в Баку, пишет портал.

Возмущение депутата вызвала профессиональная деятельность М.Мустафаева, принявшего участие в заседениях Насиминского районного суда в качестве представителя и защитника британского бизнесмена молдавского происхождения Альмари Ваэля Сулеймана.





Minval.az